Thaeme Mariôto publica antes e depois de meses de reeducação alimentarReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 11:40

Rio - Thaeme Mariôto, de 37 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para falar com os seguidores sobre seu processo de emagrecimento. No Instagram, a cantora, que faz dupla com Thiago, contou que mudou sua alimentação e compartilhou um antes e depois com os internautas.

"É, meu povo, hora de voltar a vida real depois dessas 'mini-férias' comendo tudo que tinha direito", iniciou a sertaneja na publicação onde aparecem duas fotos suas, uma em que ela levanta a camiseta para expor a barriga e outra em que está usando um vestido vermelho.

"Conquistei esse resultado em poucos meses fazendo um protocolo individualizado com uma alimentação saudável para potencializar o meu metabolismo. Detalhe que essa foto de vermelho foi antes da minha viagem, mas já sei que recupero rapidamente", concluiu, otimista.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para elogiar a artista. "Ela é perfeita!", disse uma internauta. "Maravilhosa!", enalteceu outra. "Nossa, que resultado maravilhoso", opinou uma usuária.

Veja a publicação