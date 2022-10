Sandy elogia sobrinha, filha de Junior Lima e Mônica Benini - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 10:44 | Atualizado 11/10/2022 10:44

Rio - Sandy usou as redes sociais, na segunda-feira, para elogiar a sobrinha, Lara, filha de seu irmão Junior Lima com Mônica Benini. No Instagram, a cantora comentou uma homenagem feita pela mãe da menina em comemoração ao seu primeiro ano de vida e expôs seu lado de tia coruja.

"Menininha preciosa", iniciou ela, que logo em seguida, enviou boas energias para criança. "Saúde, amor e alegria para essa luzinha chamada Lara", completou.

Mônica Benini, que é igualmente mãe de Otto, de 5 anos, fruto de seu casamento com Junior, se emocionou ao celebrar o primeiro aniversário da filha. "Nunca vivi nada que me deixasse mais nostálgica do que comemorar o primeiro ano de vida de um filho. De uma filha, nesse caso. Não consigo parar de pensar no tanto que enfrentei para que ela chegasse ao mundo, no parto extremamente trabalhoso, na primeira vez que nos olhamos, na primeira mamada, na primeira noite dormindo 'aninhadinhas', no primeiro mês... E em tudo que aconteceu nos meses seguintes", iniciou a modelo.

"Quanta vida já vivemos, filha! Quanta força já nos demos. Eu sinto, para além da conexão mãe e filha, esse sentimento visceral e que arrebata o peito, uma conexão absoluta no nosso sagrado feminino. Que honra poder ser tua margem, meu amor. Te ver desabrochar e, aos poucos, revelar a menina linda, sorridente, animada, carinhosa e cheia de personalidade que existe em ti. Eu desejo, para gente, uma vida transbordante em saúde e amor. Eu te celebro, te honro e te amo. Feliz primeiro ano de vida. Que honra", finalizou Mônica.

