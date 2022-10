Caetano Veloso, Alanis Guillen e mais famosos curtem o Festival do Rio

Rio - Caetano Veloso esbanjou simpatia durante sua passagem pelo Festival do Rio, no shopping da Gávea, na noite desta segunda-feira. O cantor de 80 anos posou para fotos com amigos, como Antônio Pitanga e Fernanda Abreu, e fãs. Ele ainda deu entrevistas no local. A atriz Alanis Guillen também compareceu ao evento. Essa foi a primeira aparição pública da artista após o fim de 'Pantanal', da TV Globo. Na trama, ela interpretava a Juma.

Além dos dois, Murilo Benício, Lorena Comparato, Romulo Arantes Neto, Otávio Müller, Fran Gil, Antônio Pitanga, Ângelo Antônio, Betty Faria, Caco Ciocler, Johnny Massaro, Nathalia Dill, Deborah Evelyn também conferiram algumas exibições do festival, que tem uma programação extensa até o dia 16.

