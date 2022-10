Boni - Reprodução da TV Globo

Publicado 11/10/2022 08:22 | Atualizado 11/10/2022 08:25

Rio - José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, de 86 anos, sofreu um infarto durante um voo entre Nova York e o Rio de Janeiro na semana passada. A informação é da Revista "Veja". O ex-executivo da TV Globo recebeu os primeiros cuidados ainda na aeronave, que precisou fazer um pouso de emergência em Orlando, nos Estados Unidos. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital e precisou colocar um stent (usado para desobstruir as artérias). A previsão é que Boni receba alta da unidade de saúde nesta terça-feira.

À publicação, Boni disse que já se sente bem e deu detalhes sobre o ocorrido. "Coloquei um stent (uma espécie de tubo colocado na artéria para impedir sua obstrução) e já serei liberado para ir para casa amanhã, na verdade em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação. Já estou zerado, novinho em folha. Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem", afirmou.

Após a repercussão da notícia, o filho do profissional, Boninho se pronunciou sobre o estado de saúde do pai através do Instagram, na madrugada desta terça-feira. "Está tudo certo! Agora é só um pouquinho de paciência". Os amigos do diretor artístico reagiram à publicação. "Graças a Deus ! Que Deus o proteja", disse Ary Fontoura. "Ufa", escreveu Lulu Santos.

Boni trabalhou da TV Globo durante 30 anos (1967-1997) e ocupou diversos cargos. Ele foi um dos responsáveis pela criação de vários programas, como o "Fantástico" (1973), o "Você Decide" (1992) e o seriado "Mulher" (1998). Entre 1998 e 2001, o profissional atuou como consultor da emissora. Atualmente, ele é sócio da TV Vanguarda.