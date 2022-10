Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, fala sobre mudança corporal nos últimos 7 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 09:03 | Atualizado 11/10/2022 09:03

Rio - Ana Paula Siebert, de 34 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para falar sobre suas mudanças corporais nos últimos sete anos. No Instagram, a modelo, que é casada com Roberto Justus, publicou fotos de seu antes e depois e pontuou as diferenças.

"Essa foto é de 2015 em Maldivas...", iniciou Ana Paula na legenda do registro em que aparece vestindo um biquíni branco. "Eu tinha 5 kg a menos do que hoje. Minha lua de mel (risos). Gente, que diferente!", escreveu ela, que com o empresário também é mãe de Vicky, de 2 anos de idade.

Em seguida, a modelo compartilhou um clique de março deste ano e apontou as diferenças da silhueta com o passar dos anos. "Em 2022! Minha composição corporal mudou totalmente. Me sinto muito melhor hoje e assim consigo me manter", comemorou nos stories.

Durante a interação com os seguidores, a esposa de Roberto Justus chegou a garantir um elogio de uma fã. "Ana, você é a mulher que eu mais admiro! Estilosa e muito elegante! Me inspiro em você", disse a internauta. "Obrigada! Amo esse carinho de vocês!", respondeu a influencer.