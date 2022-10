Em rara aparição, Marisa Monte troca beijos com o marido

Rio - Marisa Monte fez uma rara aparição com o marido, o empresário Diogo Pires Gonçalves, no Festival do Rio, no Cine Odeon, no Centro, na noite desta segunda-feira. O casal, que foi conferir o documentário de Elis Regina e Tom Jobim, trocou alguns beijinhos na ocasião. Simpáticos, eles ainda posaram para fotos no tapete vermelho do evento.

Marisa e Diogo estão juntos há cerca de 14 anos e têm uma filha, Helena, de 13. A cantora também é mãe de Mano Wladimir, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com o músico Pedro Bernardes.

