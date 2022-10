Bárbara Evans e a filha, Ayla - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans e a filha, Ayla

Publicado 10/10/2022 18:07

Rio - Bárbara Evans compartilha detalhes sobre maternidade desde que engravidou de Ayla, primeira filha com o empresário Gustavo Theodoro. Nesta segunda-feira, a modelo de 31 anos desabafou sobre a mudança que tenta aplicar na rotina de sono da bebê de 6 meses.

"Estou tentando mudar a rotininha da Ayla, porque ela tem acordado muito cedo. Antes, ela tomava banho às 7h e logo depois ia dormir, tomar o 'tetezinho' e dormir. Mas antes, ela acordava muito cedo, às 5h30 ou 6h. Agora, estou tentando segurar ela até as 8h, para dar o banho às 8h e seguir com o processo todo. Só que ela tem ficado chatinha demais, não tem conseguido segurar o sono, mas a gente tá tentando. Eu sei que é uma adaptação, mas hoje ela acordou 5h15 e não dormiu. Então, ela tá assim superchatinha", disse.Recentemente, Bárbara Evans relatou o desconforto da pequena durante as viagens aéreas. "Ayla toda vez que entra no avião começa a GRITAR, eu faço de tudo mas ela não para. Hoje foi o recorde!! Meu emocional está ótimo, só que não. Ela grita quando o avião está parado, as pessoas se acomodando... até decolar, quando decola ela relaxa e dorme. Nem na hora do pouso ela acorda. Mas olha, quem é mãe sabe, a gente faz de tudo para eles ficarem quietinhos... Mas faz parte, né?! Sei que sempre dou o meu melhor."