Eliezer diz estar sentindo os sintomas da gravidez de Viih Tube - Reprodução Internet

Eliezer diz estar sentindo os sintomas da gravidez de Viih TubeReprodução Internet

Publicado 10/10/2022 15:51 | Atualizado 10/10/2022 16:53

Rio - Eliezer está se recuperando da sua rinoplastia enquanto acompanha a rotina da namorada, Viih Tube, nos preparativos para o chá de bebê do casal. Nesta segunda-feira (10), o ex-BBB compartilhou um story mostrando como está inserido na gestação de Viih. Aos seus seguidores, o influenciador contou que está sentindo os sintomas da gravidez junto com ela por conta da rotina compartilhada.

fotogaleria

No vídeo, Eli disse: "Sabe o que está acontecendo? Vocês acham que existe a possibilidade dos sintomas da gravidez passarem para mim, por convivência? A Viih tem dormido mais agora, ela dorme muito. Fui dormir oito da noite, e acordamos duas da manhã. Aí fomos dormir seis da manhã. E tenho fome, fico com desejo de comer as coisas. Existe a possibilidade de os sintomas passarem para mim?", perguntou ele, em tom de risada, e escreveu na legenda: "Até enjoado estou ficando, gente".

Logo depois do anúncio da gravidez, Eli sofreu ataques virtuais de internautas e até outras celebridades. O público o condenou por afirmar que não ia se mudar para a casa de Viih Tube antes da chegada do bebê, a assistência que daria nos cuidados de rotina da namorada foi colocada em questão. Agora, o ex-BBB compartilha com seus seguidores diariamente como se sente e o que acontece durante a gestação da namorada.

Enquanto Eli analisava seu sono, Viih Tube decidiu em seu Instagram, nesta segunda-feira (10), as cores que usará no chá revelação do filho. Diferente do tradicional rosa e azul, a festa tema "BBBaby" dividirá os convidados entre as cores roxo e verde, dependendo da sua aposta. A futura mamãe contou para os seguidores que decidiu por um look todo em tons de roxo, por achar que terá uma menina e escolhia entre as unhas coloridas de verde ou em lilás, combinando com a roupa. O evento será no próximo domingo, dia 16 e os convidados já receberam os convites.