Juju Salimeni rebate comentários preconceituosos sobre o CandombléReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2022 12:41

Rio - Juju Salimeni usou as redes sociais, no último domingo, para desabafar após ter sido vítima de intolerância religiosa. A musa fitness, que é seguidora do candomblé há mais de 20 anos, rebateu comentários preconceituosos recebidos pelo Instagram.

"Eu sou do Candomblé há mais de 20 anos. Tem gente que só descobriu agora a minha religião", iniciou a influencer, que havia acabado de publicar uma foto usando as vestimentas da religião no feed. "Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, eu não tolero intolerância religiosa. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então, você não pode falar o que você quer da religião das pessoas, não pode dar a sua opiniãozinha ou falando de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos", alertou.

"Eu nunca vou conseguir aceitar a ideia de que parte da humanidade está 'salva' porque conhece a Deus da forma que certas pessoas dizem que tem que ser e que todo o resto da humanidade não está", opinou Juju. "Deus jamais faria esse tipo de separação, de distinção, isso é tão ignorante", lamentou.