Isabella Scherer desabafa ao sair sozinha pela primeira vez após gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2022 19:54

Rio - Isabella Scherer aproveitou a segunda-feira para interagir com os seguidores e desabafou sobre a primeira vez que saiu sozinha desde que deu à luz aos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento da atriz de 26 anos com Rodrigo Calazans.

"Essa é a primeira vez que eu saio de casa sozinha, sem o Rodrigo comigo, sem a minha mãe ou sem algum amigo. E eu tô aqui no silêncio do carro, e eu me toquei que faz MUITO tempo que eu não fico sozinha. Porque mesmo no final da gravidez, como a qualquer momento eu podia entrar em trabalho de parto, eu também não ficava sozinha", contou.Na semana passada, Isabella Scherer compartilhou um vídeo com seu relato de parto, no qual ela detalhou as dificuldades após o nascimento dos bebês. "Tive anemia, tomei ferro. Exames horríveis. Pressão controlada, mas do nada um pico. Medicação de novo. Fiquei nisso uns quatro ou cinco dias, até que fui para a UTI fazer o sulfato de magnésio para controlar a pressão. Isso ia proteger minha parte neurológica. Com essa certeza que eu não ia convulsionar. Tomei essa medicação por 24 horas, foi horrível. E deu tudo certo. A parte cirúrgica foi tranquila, o problema foi a pressão. Só conseguia amamentar as crianças, não conseguia fazer mais nada. Não consegui dar banho, trocar fralda, nem levantar direito. Eu começava a passar mal. Mas foi isso. Cheguei em casa e parei de ter as crises de ansiedade. Fomos fazendo o desmame dos remédios aos poucos. Estou sem os remédios há duas semanas. Foi complicado, mas deu tudo certo."