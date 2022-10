Juliana Nalú assume namoro com Kanye West - Reprodução Internet

Publicado 10/10/2022 19:54

Rio - A modelo brasileira Juliana Nalú saiu nas páginas de fofoca, nesta segunda-feira (10), com o anúncio oficial do seu namoro com o cantor americano Kanye West. Além do burburinho que o relacionamento causou, a carioca de 23 anos ainda lidou com reações e comentários nas redes sociais ao longo do dia.

Em uma publicação de uma página de fofoca, o ator João Guilherme comentou: "Boa sorte", em tom provocativo. Imediatamente, o filho do cantor Leonardo, recebeu uma resposta da modelo: "Apesar de você não ser a melhor pessoa pra desejar sorte em relacionamentos pra alguém, obrigada!". João então respondeu por meio de comentário em outra publicação: "pelo visto boa sorte pros dois então rsrs".

Juliana conheceu Kanye em uma festa da modelo Kendall Jenner em Los Angeles, e antes de entrar no relacionamento, estreou uma campanha da marca SKIMS, marca de cintas da ex-mulher de Ye, Kim Kardashian. Nem a modelo, nem o cantor se pronunciaram em suas redes sociais sobre a divulgação do namoro, mantendo a confirmação apenas pela assessoria.