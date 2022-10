Jade Picon estreia como atriz em Travessia - Globo/Victor Pollak

Jade Picon estreia como atriz em TravessiaGlobo/Victor Pollak

Publicado 10/10/2022 18:24 | Atualizado 10/10/2022 18:27

Rio - No dia de sua estreia na TV aberta, Jade Picon escreveu um tweet em resposta às críticas que vem recebendo. Desde que seu nome foi confirmado no elenco da nova novela das nove da Rede Globo, "Travessia", as redes sociais não pararam de comentar sobre. Críticos alegam que a influencer só recebeu o papel por ser famosa nas redes sociais. Emocionada com a data de lançamento da novela, a recém atriz resolveu se pronunciar, nesta segunda-feira (10).

fotogaleria

No tweet escreveu: "A real é que podem falar o que for de mim que eu vou continuar vivendo minha vida e fazendo as coisas que eu amo. Alinhada com o meu propósito e bem comigo mesma. No final do dia é isso que importa.", e completou: "E é exatamente esse meu bem estar e consciência que tira a galera do sério."

A fala recebeu muitas respostas dividias dos internautas e seguidores da ex-BBB. Parte das respostas manteve o tom de crítica, afirmando: "A única coisa que é necessário você ter é consciência de classe e entendimento que você é uma mulher privilegiada", enquanto seus fãs a apoiaram escrevendo coisas do tipo: "Nada melhor como uma saúde mental boa e não ligar para opinião alheia. Estamos com você, Jade".

A novela estreia no horário nobre desta segunda-feira (10) e a irmã de Leo Picon fará a personagem Chiara, contracenando com um elenco de peso, como Chay Suede, Giovanna Antonelli e Humberto Martins.