Rio - O ator Thomaz Costa voltou a falar sobre sua ex-namorada, Larissa Manoela, na manhã desta segunda-feira, em "A Fazenda 14". Durante uma conversa com Shayan Haghbin, o peão relembrou quantos anos tinha em cada um de seus namoros e deu detalhes sobre seu primeiro relacionamento, aos 11 anos de idade, com a ex-Carrossel.

"Namorar mesmo? Tipo, a família saber?", indagou Shayan, surpreso ao saber da idade de Thomaz na época de seu primeiro namoro. "Namoro sério, irmão... As famílias sabiam... É que a gente trabalhava junto... É aquela menina lá que estávamos falando... Fizemos 'Carrossel' juntos e aí, a nossa família se conhecia", explicou o ator.

O comerciante, então, quis saber se os dois chegaram a pensar em casamento e Thomaz admitiu que sim. "Primeiro amor. É uma parada que eu olho e penso 'será que vou sentir um amor desses de novo?'", ponderou.

Logo depois, o peão revelou que ele e Larissa tiveram dois términos, antes do definitivo. "Namoramos com 12 anos e aí, terminamos. Depois, namoramos com 13, quando a gente tinha outra cabeça. Depois com 16 e 17", explicou. Na ocasião, Shayan ainda questionou sobre uma possível reconciliação dos dois ao que Thomaz negou, expondo o motivo do término. "A gente nem brigava, era mais pelas pessoas em volta. Isso que é fod*... Eu demorei muito para superar", disse.