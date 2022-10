Marcos Palmeira fala sobre mudança de visual após ’Pantanal’ e anuncia novo trabalho no Globoplay - Reprodução / Instagram

Marcos Palmeira fala sobre mudança de visual após ’Pantanal’ e anuncia novo trabalho no GloboplayReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2022 09:12 | Atualizado 10/10/2022 09:17

Rio - Marcos Palmeira usou as redes sociais, no domingo, para falar sobre sua mudança de visual, realizada no último sábado, após interpretar o personagem José Leôncio na novela "Pantanal", da Rede Globo. No Instagram, o ator de 59 anos compartilhou registros do look, contou que trabalhará em uma nova série do Globoplay e ainda garantiu elogios dos fãs.