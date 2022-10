Marcos Palmeira - Divulgação / TV Globo / Reprodução do Instatgram

Marcos Palmeira

Publicado 08/10/2022 18:41

Sucesso absoluto no horário nobre da Globo, a novela "Pantanal" chegou ao fim, nesta sexta-feira (7), e já deixa saudade para o público que acompanhou de pertinho as emoções da trama das 21h, assim como para o elenco. Tanto que o ator Marcos Palmeira, responsável por interpretar o personagem José Leônico, esperou até o último capítulo do remake para mudar o visual, e deixar de lado a estampa característica do fazendo.

Apesar das gravações terem terminado há algum tempinho, o ator, de 59 anos, manteve a barba e cabelo compridos até o último minuto. No entanto, neste sábado (8), Marcos surgiu nas redes sociais repaginado. Em conversa com o "Gshow", o astro revelou que só iria dar adeus ao visual de José Leôncio quando a novela chegasse ao fim. "Quero que o público fique com o gostinho da história até ela acabar!", disse.



O registro foi compartilhado pelo profissional responsável pela transformação do ator. Marcos também repostou a imagem em seus Stories do Instagram na tarde deste sábado (8).