Maíra Cardi desmente boatos sobre separação e condenação em processoReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2022 14:49

"O dia foi muito difícil. Eu tomei uma decisão que rompe muitos sonhos. A decisão pública fica mais forte. Há uns dois meses, eu falei que não queria mais falar da minha vida pessoal. Foi bom. Mas tem coisas que não podem deixar de serem ditas. Teve tanta mentira no dia de hoje", começou a empresária.

Em seguida, a coach falou sobre os rumores que surgiram desde a última quinta-feira, quando Maíra e Arthur anunciarem que não estão mais juntos. "Começou com a notícia de que o Arthur tinha três ou quatro amantes, depois, que eu fiz ele assinar uma procuração. Que me dava direito e poder total sobre ele, quem me dera (risos). E que eu tinha pegado todo o dinheiro... Uma notícia completamente diferente", relatou.

Maíra ainda aproveitou para negar que foi condenada à prisão em um processo por difamação. "Depois, uma que eu ia ficar presa por 9 meses. Não tem como sustentar uma notícia dessa. Vocês vão me ver aqui", afirmou ela. Na sexta-feira, o médico Bruno Cosme disse que tinha vencido uma batalha judicial contra a ex-BBB após o profissional criticar os métodos de perda de peso indicados pela coach.

"É triste as pessoas aproveitarem um momento que você está vulnerável, que seu nome está no hype, para elas tripudiarem sua dor. Deturpando verdades, inventando mentiras. Cometendo até crimes. Dizer que alguém vai ser preso, quando não vai, é crime. Abrir um processo que ocorre em segredo de justiça é crime", destacou a ex-participante do "BBB 9".

Antes de finalizar o desabafo, a empresária deixou claro que pretende continuar seu trabalho como "coach de emagrecimento" e se defendeu: "Não é fácil para uma mulher ir até a delegacia. Ter que provar sua inocência várias vezes. Não é fácil ser uma mulher e empresária e pagar tanto imposto. Ralar tanto e ainda assim apanhar. Gerar emprego. Sofrer calada", disse.

Confira: