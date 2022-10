Arthur Aguiar grava vídeo com a filha, Sophia, após anunciar o fim do casamento com Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2022 11:18

Rio - Arthur Aguiar voltou a atualizar suas redes sociais após se pronunciar sobre o fim do casamento com Maíra Cardi . Na manhã deste sábado, o ator e campeão do "BBB 22" mandou um breve recado para os fãs em vídeo gravado ao lado da filha, Sophia, fruto da relação com a influenciadora.

"Bom dia! Passando aqui para desejar um excelente final de semana para vocês. Agradecer por todas as mensagens...", comentou Arthur, antes de ter sua fala interrompida pela herdeira. "Enfim. É isso! Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vou tentar mostrar algumas coisinhas ao longo do dia, mas quero ficar um pouco off com ela", finalizou ele.

Na última sexta-feira, o artista fez uma postagem sobre a separação de Maíra Cardi, após cinco anos de relacionamento. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", declarou Arthur.