João Guilherme celebra aniversário de Klara Castanho com homenagem nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2022 12:09

Rio - João Guilherme usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira, para se declarar para Klara Castanho. Após celebrar o aniversário da amiga durante as gravações da série "De Volta aos 15", o ator publicou uma foto agarrado com a artista, que completou 22 anos na última quinta-feira.

"Ontem foi aniversário desse anjinho aqui e comemoramos no set, fazendo o que amamos. Amo tu, Klara, é um prazer ter você na minha vida! Você é um exemplo", escreveu o filho de Leonardo, na legenda da postagem. E a atriz fez questão de retribuir o carinho nos comentários: "Amo tu, garoto João. É divertido demais te ter perto!", respondeu ela.

Na quinta-feira, Klara Castanho foi surpreendida com uma festa de aniversário nos bastidores da segunda temporada da série original da Netflix. Depois, a aproveitou para compartilhar uma reflexão no Instagram. A atriz desabafou sobre o desejo de iniciar um novo capítulo em sua vida depois de tornarem público o episódio de violência sexual que ela sofreu e a entrega do bebê, fruto do estupro, para adoção.

"Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho", declarou a artista, em postagem nas redes sociais.