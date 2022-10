Gretchen rebate críticas por look ousado - Reprodução/Instagram

Gretchen rebate críticas por look ousadoReprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 22:43

Rio - Gretchen não se calou diante das críticas que recebeu pelo look ousado que vestiu para um show que realizou, na última quinta-feira. A cantora de 63 anos escolheu um conjunto rosa de top e calça que deixou o bumbum da artista à mostra. Nesta sexta-feira, a famosa fez questão de rebater os comentários negativos que internautas fizeram sobre a roupa, que fazia referência ao Outubro Rosa, mês da campanha pela conscientização do câncer de mama.

"Fiz um post da roupa que usei ontem e é lógico que muitas pessoas infelizes vieram falar. Quando vocês, haters e mulheres recalcadas, vão se tocar de que o que vocês falam não importa?", questionou ela. "A única opinião que importa na minha vida é a do meu marido, e, mesmo assim, ele acha maravilhoso e lindo me ver livre, sendo eu mesma, fazendo e usando o que eu quero", afirmou.

Em seguida, a ex-A Fazenda continuou: "Quando eu faço um post desse, eu inspiro mulheres a se libertarem, serem elas mesmas e estarem lindas com 40, 50, 60, 70 (anos). Hoje, nós, mulheres de 60 ou 70, somos as antigas de 30 ou 40. Para com esse preconceito e vai se cuidar, viver. Não me interessa a idade e seu pensamento retrógrado de que isso não é para a minha idade. Tudo é para minha idade! Posso colocar um vestido midi todo fechado e posso colocar a bunda de fora. Tenho esse direito", finalizou Gretchen.

