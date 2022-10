Giovanna Ewbank posta vídeo do filho brincando na lama em rancho da família - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank posta vídeo do filho brincando na lama em rancho da famíliaReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2022 12:53

Rio - Giovanna Ewbank deu um show de fofura nas redes sociais, nesta sexta-feira, com um vídeo de seu filho mais novo, Zyan, de 2 anos. No registro publicado no Instagram, o pequeno surgiu brincando na lama em um dia chuvoso, no rancho da família, localizado no interior do Rio. Mamãe coruja, a influenciadora se derreteu pelo caçula na legenda da publicação.

fotogaleria

"Como eu amo te ver descobrindo o mundo, meu bebê! E do jeitinho que você gosta, lambuzado de natureza, amor, e regado de gargalhadas! Te amo, Zyan, obrigada por trazer tanta adrenalina pra vida da mamãe, meu amor", declarou a atriz, que também é mãe de Titi e Bless.

Nos comentários, fãs e amigos babaram pelo menino, que não esconde a animação ao sair pisando em poças d'água. "Que gostosura", escreveu Deborah Secco. "Que amor! Como é lindo, Gio", disse Mariana Ximenes. "Como faz bem ver a alegria dele, parece um anjo brincando", complementou um seguidor.

Confira: