Viih Tube desabafa sobre preparativos para chá revelação - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 20:59

Rio - Viih Tube conversou com seus seguidores, nesta sexta-feira, sobre o chá revelação que fará para descobrir o sexo de seu primeiro filho com o ex-BBB Eliezer. A influenciadora explicou que está afastada das redes sociais por causa dos preparativos para o evento, que terá como tema 'BBBaby' , em referência ao reality show que o casal participou em edições diferentes.

"Gente, eu sei que eu tô supersumida. Eu tô literalmente vivendo meu chá revelação. Eu só pesquiso isso, fico o tempo inteiro vendo isso, chorando sobre isso, vendo revelação dos outros e chorando, criando ideias, fazendo coisas, pesquisando coisas, falando com os parceiros, porque já é semana que vem. E é por isso que tô meio sumida. Não sei, tô vivendo uma bolha minha, daqui a pouco passa, eu acho", comentou a youtuber, nos Stories do Instagram.

Em seguida, Viih Tube ainda contou aos fãs como tem se sentido em sua primeira gravidez: "Também tô com muito sono, só durmo e como", disse ela. Na quinta-feira, a ex-'BBB 21' mostrou o convite do chá revelação que será enviado aos amigos próximos do casal para a festa marcada para o dia 16 de outubro.