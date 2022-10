Bruno De Luca e Sthéfany Vidal deixam a maternidade com a filha

Rio - Bruno De Luca e a noiva, Sthéfany Vidal deixaram a maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com a filha Aurora, nesta sexta-feira. Sorridentes, o casal posou para fotos na saída do local e trocou beijinhos. A bebê veio ao mundo nesta quinta-feira. "Bem-vinda Aurora! A maior emoção da minha vida", publicou o apresentador no Instagram, ao compartilhar a notícia do nascimento da herdeira.

