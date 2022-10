Fernanda Keulla comenta escalação polêmica de Jade Picon para 'Travessia' - Reprodução/Instagram

Fernanda Keulla comenta escalação polêmica de Jade Picon para 'Travessia'Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 18:50

Rio - Fernanda Keulla abriu o jogo sobre o preconceito que ex-participantes do "Big Brother Brasil" e comentou a polêmica sobre a estreia de Jade Picon como atriz na novela "Travessia", que estreia segunda-feira, na TV Globo. Sincera, a apresentadora relembrou as dificuldades que enfrentou após vencer o reality show em 2013.

fotogaleria

"Eu sei o que que é o peso do preconceito contra ex-BBB, porque hoje, quando você sai com o Instagram bombado, é uma moeda de troca… As marcas não querem te vestir, e olha que eu ganhei hein, e tinha uma ótima imagem… Mas as marcas não queriam me vestir, tinham um preconceito. Nem todos os artistas queriam ficar perto de você e, às vezes, você ia para um evento e as pessoas te evitavam", contou a famosa, no podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly.

Em seguida, Fernanda ainda revelou ter sido impedida de dividir camarim com atrizes da Globo no período em que apresentava o extinto "Video Show". A partir de sua experiência, a influenciadora defendeu Jade Picon, que foi escalada para um papel de destaque na próxima novela das 21h logo depois de participar do "BBB 22".

"Gloria Perez, que é uma super escritora, viu o perfil dela lá, gostou, chamou ela para fazer um papel numa novela da Globo. Ela não vai aceitar? Ela vai falar assim: ‘Não, Gloria, eu não sou atriz, não tenho experiência’? Eu acho errado assim, se ela tivesse falado que não queria se preparar, que ela não iria se dedicar, mas gente, é óbvio que ela tem que aceitar, é uma coisa muito maravilhosa você ter emprego numa novela", opinou.

"Travessia" estreia na próxima segunda-feira, dia 10, e traz Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela como protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.