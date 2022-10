Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 16:57 | Atualizado 07/10/2022 17:02

Rio - Ludmilla foi ao Twitter para compartilhar um desabafo após fãs se revoltarem com o preço dos ingressos para o show "Numanice" , que acontecerá no dia 12 de novembro, no Rio. Nesta sexta-feira, a cantora não escondeu sua irritação com as críticas que recebeu e comparou sua situação à vinda da banda Paramore ao Brasil, com ingressos custando até R$ 780, sem taxas, enquanto o valor mais caro cobrado pela carioca foi de R$ 520, com direito a open bar.

"E eu ainda sou obrigada a ler que tenho mania de perseguição. Nunca vi tanto especialista de Twitter colocando preço no meu trabalho. Aí, vem artista gringo cobra o dobro do valor pra ficar de bico seco e pasme? Não vi ninguém falar um 'A'. Ps: nada contra Paramore, inclusive, amo!", começou a artista.

Em seguida, Ludmilla acusou internautas de se aproveitarem da insatisfação apresentada por fãs para atacar a funkeira. "Entendo que teve gente que deve ter ficado triste por não ter conseguido ir, mas uma grande maioria estava apenas entrando no 'hype' e me diminuindo pra ganhar 'like'. Já tô logo avisando que, a partir de hoje, o meu tom vai mudar por aqui. Vou devolver exatamente o que vocês me derem!", declarou.

Apesar das críticas, os ingressos para a nova edição do "Numanice" na Marquês de Sapucaí se esgotaram em apenas 11 horas e o feito foi celebrado pela cantora nas redes sociais. Depois de perceber os comentários sobre os valores cobrados, Ludmilla anunciou outra apresentação que fará na quadra da Beija-Flor no dia 11 de outubro, com a entrada custando a partir de R$ 65. "Eu quero ver qual vai ser a desculpa pra me ver depois dessa", disse a artista.