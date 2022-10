Maíra Cardi fala sobre rumores após término do casamento com Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi fala sobre rumores após término do casamento com Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 13:52 | Atualizado 07/10/2022 13:55

Rio - Maíra Cardi usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para falar sobre os rumores dos motivos que a teriam levado a se separar do campeão do "BBB 22" Arthur Aguiar. Os dois confirmaram o término do casamento pelo Instagram e despertaram a curiosidade dos seguidores.

fotogaleria

"Quando a gente separa, as pessoas encontram nos encontram e falam: 'Nossa, como é difícil e dolorido separar'. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma historia", iniciou a influenciadora via stories.

"E como se não fosse desrespeitoso o suficiente, as pessoas começam a te bombardear de perguntas, teses e motivos. Sabe quando você vê um acidente de carro e tem uma pessoa jogada no chão e você não sabe se está morta, ferida, e começa a passar devagarinho com o carro, mas você não quer ajudar... Como um abutre, você só quer se alimentar da dor daquela pessoa. E você nem percebe, é inconsciente. A gente vê uma desgraça e passa devagarzinho", desabafou Maíra.

"Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão curiosas, querendo saber os motivos, seja lá o que for que elas querem saber, reflita se você não está fazendo esse papel, dessa pessoa que está passando devagarzinho por um acidente e está olhando para aquele morto atirado no chão e está atirando mais pedras sem perceber", ponderou a influencer. "Porque a partir do momento que você começa a formar trânsito e passar devagarzinho para se alimentar da desgraça do outro, você está gerando um trânsito e impedindo que esse possível morto seja salvo o mais rápido possível. Afinal de contas, ele pode estar vivo e precisando levantar dali, ele tem que tocar a vida dele. Mas cada vez que você vai mais devagarzinho, você o impede de seguir o caminho de ir para o hospital para ser curado. Então, cuidado, muito cuidado com o que vocês consomem desses sites de fofoca, dessas mentiras, porque são armas para cutucar ainda mais o morto que está ali no chão", concluiu.