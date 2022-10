Maíra Cardi perde processo judicial contra o médico Bruno Cosme - Reprodução do Instagram

Publicado 07/10/2022 20:17

Rio - Maíra Cardi foi condenada pelo crime de difamação após perder um processo movido pelo médico Bruno Cosme. O nutrólogo expôs a decisão judicial através de seu Instagram Stories, nesta quinta-feira. O bafafá entre eles começou no ano passado após o profissional criticar os métodos de perda de peso indicados pela coach e influenciadora digital, que anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar.

"Acabo de receber a notícia de que ganhamos o processo contra a senhora Mayra Cardi. Ela foi condenada na esfera penal pelo crime de difamação contra mim, tendo sido imputada uma pena de 9 meses de detenção. Essa foi uma importante decisão que mostra que nós, profissionais de Saúde, não devemos nos abster de alertar a população dos males que orientações leigas podem trazer para a saúde das pessoas", escreveu Bruno.

A assessoria de Maíra foi procurada pelo DIA e, até o momento, não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.







Entenda o caso

Após fazer uma live falando sobre 'jejum de sete dias' com o nutricionista Eduardo Corassa, Maíra Cardi recebeu críticas dos internautas e do nutrólogo Bruno Cosme, que não concorda com este tipo de método de emagrecimento. "Quanta irresponsabilidade, senhora. Fico impressionado no quanto as pessoas dão audiência para essas insanidades. Uma pessoa com 6 milhões de seguidores influencia um monte de gente a fazer um jejum de cinco dias? Que desserviço. Jamais façam qualquer tipo de jejum sem orientação médica, e um jejum de cinco dias com nenhum tipo de orientação", escreveu o médico no Instagram, na época.

Revoltada, a coach rebateu o comentário do profissional. "Um doutor de mer**, chamado Bruno alguma coisa, falando mal do jejum e falando merda ainda. Ô fulano, você tem que se aprofundar melhor. A gente fez uma live de uma hora e meia, com um profissional que estuda de verdade, não é igual a você, que fica aí sentado atrás querendo ganhar like e não estuda cacete nenhum".

Após a troca de farpas, Bruno moveu um processo contra Maíra. Segundo o "Notícias da TV", Bruno entrou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça de São Paulo e uma ação indenizatória por danos morais no Tribunal de Justiça da Paraíba. "Uma influenciadora digital, com alcance de mais de 6 milhões de seguidores, afirmou que o querelante [Bruno] deveria estudar, questionou a qualidade do atendimento de seus pacientes e chamou-o de 'doutor de merda', 'jovem de merda' e 'doutor rato'", escreveram os advogados de Cosme nas ações.