Com a presença da família, Felipe Araújo grava EP em Goiânia

Rio - Felipe Araújo gravou seu novo trabalho, 'Esquenta Dois', em Goiânia, na noite desta quinta-feira. Na ocasião, o cantor recebeu o carinho do filho, Miguel, dos pais, João e Neusania, da namorada, Lara Prado, do irmão, João Victor, e dos sobrinhos, Bernardo e João Gabriel. O show teve a participação de MC Hariel e da dupla Diego e Marcel. As canções 'A Mala é Falsa', 'Maloqueira' e 'Despedida de Sofrimento' fizeram parte do repertório e empolgaram o público presente.

No Instagram, o sertanejo falou sobre a apresentação. "Melhor gravação da minha vida e não tem um vídeo melhor pra representar isso", escreveu ele na legenda.







