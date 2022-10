José Loreto surge com novo visual e Rafa Kalimann reage - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 16:06

Rio - O remake de "Pantanal" chega ao fim nesta sexta-feira e o elenco já tem aproveitado para renovar o visual após o término das gravações da novela das 21h. José Loreto, o Tadeu, estreou o novo corte de cabelo no "Encontro" e foi ao Instagram para se despedir do personagem que interpretou na adaptação de Bruno Luperi do folhetim exibido originalmente pela extinta TV Manchete, em 1990.

"Tadeuso, jamais te esquecerei!!! É preciso 'larga mão' para seguir adiante… Adeus, Tadeu, e pode vir, Lui Lorenzo, que meu corpo já ferve por você!!!", declarou o ator, na legenda da postagem. O galã se referiu ao papel que assumirá em "Vai na Fé", próxima novela das 19h, em que contracenará como o filho de Renata Sorrah e meio-irmão de Carolina Dieckmann. Escrita por Rosane Svartman, a trama terá Sheron Menezzes como Solange, protagonista e par romântico de Loreto.

Ao revelar o novo visual, José conquistou diversos elogios nas redes sociais, incluindo da namorada, a ex-BBB Rafa Kalimann. Nos Stories do Instagram, a influenciadora publicou o vídeo de sua reação ao ver o amado com os cabelos bem curtos. "Tá lindo", escreveu ela. Os dois assumiram o namoro em agosto deste ano, e já trocaram diversas declarações apaixonadas na internet.