Isabella Scherer testa próprio leite após beber uma taça de vinhoReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2022 11:18 | Atualizado 07/10/2022 11:21

Rio - Isabella Scherer usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para desabafar sobre como se sentiu ao tomar uma pequena taça de vinho, sabendo que depois teria que amamentar os gêmeos Mel e Bento, que nasceram no dia 29 de agosto. No Instagram, a atriz e influencer disse que chegou a testar o próprio leite para aliviar a "consciência pesada".

"Ontem foi aniversário do meu pai e tomei uma taça de vinho pequena, e com peso na consciência. Cheguei em casa para amamentar, mas antes fui testar o leite", iniciou Isabella nos stories.

Em seguida, a influenciadora mostrou uma pequena fita utilizada para saber se há ou não álcool no leite materno. "Você pinga uma gota nisso e se mudar de cor é porque tem álcool no leite. Mas acho que não vou conseguir beber amamentando, nem com isso daqui. Dá peso na consciência", completou.

Na quinta-feira, Isabella gravou um longo vídeo para fazer um relato do parto dos gêmeos. No registro, a artista detalhou o momento em que viu os filhos pessoalmente pela primeira vez. "O parto foi lindo. O que me marcou muito foi ver a Mel, que saiu primeiro. Só que o Bento foi engraçado. Ele estava empelicado, e eu queria ver. O médico tentou me mostrar pela cortina, mas a barriga estava inchada. Não consegui ver. Não deu para ele sair total, vimos um pedaço da bolsa. O momento que ele saiu, não sei o que deu, se estava olhando a Mel. Logo vieram os dois direto para o peito", relembrou.