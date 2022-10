Celso Portiolli comemora aniversário da mãe na web - Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2022 10:26 | Atualizado 07/10/2022 10:29

Rio - Celso Portiolli, de 55 anos, usou as redes sociais, na última quinta-feira, para comemorar o aniversário da mãe, Dibe Said. No Instagram, o apresentador a homenageou pelos 96 anos de vida e garantiu inúmeras mensagens de carinho dos fãs.

"Hoje é aniversário dela! Minha mãe completa 96 anos com muita saúde! Uma grande benção de Deus!", celebrou Celso na legenda de um registro em que aparece sorridente ao lado de Dibe.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para deixar mensagens afetuosas. "Feliz aniversário para essa fofa, muito mais saúde e muitos anos de vida para ela. Deus abençoe vocês, queridos que alegram nossa telinha", escreveu uma internauta. "Que lindeza ela é!", elogiou outra. "Parabéns mama Portiolli! Que deus te abençoe hoje e sempre", desejou um usuário.

Em junho deste ano, Celso e Dibe roubaram a cena com um vídeo na web. Nas imagens, o apresentador conta que presenteou a mãe com uma mansão e ao levá-la para conhecer a propriedade, foi surpreendido pela reação dela. "Muito chique... 'Tô' fora", disse Dibe ao ver o local luxuoso.

