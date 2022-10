Débora Bloch - Daniel Pinheiro/ Agnews

Publicado 07/10/2022 10:14 | Atualizado 07/10/2022 10:15

Rio - O primeiro dia do "Festival do Rio", na noite desta quinta-feira, foi estrelado. É que vários artistas conferiram o evento, que está de volta ao Cine Odeon. Famosos como Débora Bloch, Giulia Gam, Christiane Torloni, Antônio Pitanga, Luisa Arraes, Johnny Massaro, Samantha Schmütz, Roberto Birindelli, Bruno Fagundes, Rocco Pitanga e Lorena Comparato passaram pelo tapete vermelho do local e conferiram a exibição de "Império da Luz", do premiado diretor Sam Mendes .