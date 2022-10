Arthur Aguiar faz post filosófico após anúncio de separação - Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2022 09:08 | Atualizado 07/10/2022 09:10

Rio - O campeão do "BBB 22", Arthur Aguiar, de 33 anos, usou as redes sociais, na última quinta-feira, para fazer um post bastante filosófico. No Instagram, o ator, que recentemente terminou seu casamento com a influenciadora Maíra Cardi , refletiu sobre como lidar com os problemas enfrentados durante a vida.

"Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!", iniciou Arthur na legenda de uma foto em que aparece olhando para fora de uma janela de avião. "Me conta aqui o que você está passando que está tirando o seu sono… Quero poder te ajudar!", disse.

Nos comentários do post, o ator acabou recebendo as mais diversas respostas. "Preocupada com o nosso Brasil", disse uma internauta. "Muitas coisas. Ansiedade, instabilidade financeira e no casamento, desemprego. Muitos fatores que vem acontecendo no decorrer dos meses. Às vezes, me sinto totalmente sem estímulo", desabafou uma fã. "Preciso de coragem pra tomar uma decisão profissional, mas sou fraca...", escreveu outra.

Separação

Maíra Cardi anunciou o término do casamento com o ator pelo Instagram, na última quinta-feira. Na ocasião, ela afirmou que aquele era o fim da caminhada dos dois juntos, "mas o começo de um novo caminho melhor para ambos".

Os dois estavam juntos desde 2017 e subiram ao altar com apenas 5 meses de relacionamento. Da união, marcada por idas e vindas, nasceu Sophia, de 3 anos de idade.



Na última reconciliação do casal, em outubro de 2021 , Maíra chegou a gravar um vídeo onde afirmava que o artista era abusivo e a tinha traído inúmeras vezes. "Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. E é sobre isso que vim falar. Cansei de mentir para mim mesma", desabafou a influencer na época.

"Estudo inteligência emocional e repito todos os dias o quanto nós somos responsáveis por nossas vidas, nossas atitudes e o quanto nós não devemos criar expectativa sobre o outro. Eu e o Arthur tínhamos voltado. A gente estava namorando, porque existe muito amor. Quer dizer, da minha parte existe, da dele, eu não sei mais, porque não sei quem é ele. Não sei quem estava na minha cama todo esse tempo. Eu desconheço", concluiu.

