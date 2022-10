Viih Tube compartilha convite do chá revelação - Reprodução Internet

Viih Tube compartilha convite do chá revelaçãoReprodução Internet

Publicado 06/10/2022 19:10 | Atualizado 06/10/2022 19:40

Rio - Vem aí! Viih Tube compartilhou, nesta quinta-feira (6), através do Instagram do seu futuro filho o convite para o chá revelação. Inspirado no reality que juntou os papais, o evento terá como tema "BBBaby" e acontecerá dia 16 de outubro. Na legenda, a influencer escreveu, dando voz ao filho: "Estão prontos pro meu chá revelação? Tá chegando! Ainda vai uns chocolatinhos no meu convite do formato de ursinho, mamadeira e chupeta, mamãe tá montando ainda calma gente!"

O mimo escrito "Tem BBBbaby chegando" será enviado aos convidados mais próximos do casal, e contém as informações da festa e chocolate como preparação para o chá. Nos comentários, fãs e internautas reagiram à caixinha do convite cheia de mimos com muita animação. Seguidores da conta do futuro bebê escreveram mensagens como: "Que convite maravilhoso", "Amei a criatividade", "Eu amei nosso baby tube" e "Muito amor para vocês!". Outros fãs deram suas apostas sobre o sexo do bebê, a maioria diz acreditar ser menina, enquanto os pais não fazem ideia do resultado.