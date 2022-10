Isabella Scherer falou sobre o parto dos gêmeos Mel e Bento - Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2022 16:23

Rio - Isabella Scherer divulgou nesta quinta-feira um vídeo com seu relato de parto. A campeã do "Masterchef Brasil 2021" deu à luz aos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, no dia 29 de agosto por meio de uma cesariana.

fotogaleria "Com 28 semanas eu fiquei internada por uma semana no hospital. Tomei medicação para inibir o parto prematuro. Voltei para casa e começou meu repouso forte. Já não podia fazer exercício, por conta do colo do útero ter encurtado pela metade. Foi de 49 milímetros para 20 e poucos em menos de um mês", contou.

A atriz de 26 anos ainda relembrou o mal-estar sentido dias antes do parto, que ocorreu em uma segunda-feira. "Na sexta-feira, eu acordei sentindo muita dor. Estava tendo muita contração. Fui para o hospital, mas passou. A pressão estava um pouco alta e fiz exames. Não deu nada alterado. Ainda passei o dia e a noite no hospital porque ainda tinham chances dos espaços das contrações diminuírem."



Isabella Scherer chegou a voltar para casa e até se reuniu com a família, mas precisou retornar ao hospital. "Ninguém nasceu, mas fizemos um churrasco. Todo mundo na casa dos meus pais. Eu deitei na cama e comecei a me sentir estranha, um enjoo que não passava. [...] Na hora que deitei na maca do centro cirúrgico, minha bolsa estourou. Foi tipo fazer xixi, mas não era. Fiquei sentindo contrações realmente dolorosas. Fiz anestesia, tudo certo. Eu acho que a pressão ficou controlada o parto inteiro. Foi tranquilo. Sempre tive muita agonia de cirurgia, de anestesia. Mas foi tranquila a minha RAC."

A atriz teve uma elevação na pressão após o parto e comentou que uma crise de ansiedade complicou ainda mais a situação. "Tive anemia, tomei ferro. Exames horríveis. Pressão controlada, mas do nada um pico. Medicação de novo. Fiquei nisso uns quatro ou cinco dias, até que fui para a UTI fazer o sulfato de magnésio para controlar a pressão. Isso ia proteger minha parte neurológica. Com essa certeza que eu não ia convulsionar. Tomei essa medicação por 24 horas, foi horrível. E deu tudo certo. A parte cirúrgica foi tranquila, o problema foi a pressão. Só conseguia amamentar as crianças, não conseguia fazer mais nada. Não consegui dar banho, trocar fralda, nem levantar direito. Eu começava a passar mal. Mas foi isso. Cheguei em casa e parei de ter as crises de ansiedade. Fomos fazendo o desmame dos remédios aos poucos. Estou sem os remédios há duas semanas. Foi complicado, mas deu tudo certo", concluiu.