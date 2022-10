Viviane Araújo e Guilherme Militão comemoram primeiro mês de vida do filho, Joaquim - Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2022 12:45

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos e o marido, Guilherme Militão, de 34, usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para comemorar o primeiro mês de vida do filho, Joaquim. No Instagram, a atriz compartilhou alguns registros da amamentação do pequeno e se derreteu por ele.

"Hoje o 'mama' está diferente, né filho? 'Estou aqui no meu 'mamazinho', pegando um solzinho nas minhas perninhas, nos meu bracinhos. Só um pouquinho'", disse Viviane, brincalhona, nas imagens em que o menino aparece mamando enquanto toma um pouco de sol.

Logo depois, a artista filmou Guilherme Militão enchendo a criança de carinho e ainda brincou sobre os pés do menino serem iguais aos do pai. "Fala de quem esse pezinho", disse ela. "Pezinho de um mês", babou o empresário.

Recentemente, Viviane deu detalhes sobre uma madrugada difícil com o primogênito, que não a deixou dormir. A atriz afirmou que a situação foi contorna pela chegada de uma enfermeira, que ajuda nos cuidados de Joaquim. "Foi quando eu consegui dar uma descansada um pouquinho maior. Ele ficou até 10h30 com ela aqui e consegui dar uma dormida. E aí, ele acordou e ela já bateu no meu quarto: 'quer mamar'. Estamos aqui, né, filho? Novamente. Anjinho, né gente? Que anjinho [risos]", brincou. "Mas ele é, sim, muito bonzinho. Só que tem dia que dá um pouquinho de trabalho, normal", admitiu, na época.