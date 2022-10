Sophia Abrahão posa em dia ensolarado no Rio - Reprodução Internet

Sophia Abrahão posa em dia ensolarado no RioReprodução Internet

Publicado 06/10/2022 17:38

Rio - Sophia Abrahão movimentou suas redes sociais nesta quinta-feira (6) com uma foto de biquíni. Aproveitando o dia de sol no Rio de Janeiro, a atriz posou na pedra do Arpoador e na praia de Ipanema, na zona sul da cidade. Na legenda, a artista de 31 anos escreveu: "meu quintal", acompanhado de emojis de sol e amor.

fotogaleria

Nos comentários, Sophia recebeu muitos elogios. O marido, o ator Sérgio Malheiros comentou vários emojis babando pela esposa. Vários fãs e internautas aproveitaram para exaltar a beleza da apresentadora, deixando recados como: "Sereia mais linda", "a mulher mais linda existente nesse planeta!!!" e "Perfeita". Outros seguidores aproveitaram para brincar com a legenda e escreveram: "Queria esse quintal" e "Tá boa de quintal (e de outras coisas mais), hein!"