Klara Castanho completou 22 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2022 14:48

Rio - Klara Castanho completou 22 anos nesta quinta-feira e aproveitou para compartilhar uma reflexão no Instagram. A atriz desabafou sobre o desejo de iniciar um novo capítulo em sua vida depois de tornarem público o episódio de violência sexual que ela sofreu e a entrega do bebê, fruto do estupro, para adoção