Primeira Juma Marruá de 'Pantanal', Cristiana Oliveira posa com Alanis Guillen, que vive a protagonista no remake da tramaDivulgação/Globo

Publicado 07/10/2022 21:58

Rio - Cristiana Oliveira foi ao Instagram para homenagear Alanis Guillen no dia em que a TV Globo exibe o último capítulo de remake de "Pantanal". Conhecida por interpretar Juma Marruá na primeira versão da trama, a atriz elogiou o atuação da mais nova no papel principal. Em postagem no Instagram, a artista abriu o álbum de fotos dos encontros que teve com Alanis.

"Pequena, hoje, eu tenho certeza de que você vai sentir a mesma coisa que senti quando me despedi da Juma, em 1990. Emoção, saudades, gratidão, amor, identificação, respeito… Agora é sua vez", começou Cristiana, na legenda da publicação.

Em seguida, ela fez questão de elogiar a atuação de Alanis como a protagonista da novela das 21h: "Sabe que, desde o início, estive com você e sabia que iria fazer a 'sua' Juma do seu jeito, com a sua personalidade, sua identidade, sua sensibilidade e sabedoria. E você a fez. Brilhantemente, no seu ritmo, no seu entendimento e inteligência", escreveu.

"A Juma é a Juma… Ela escolhe as intérpretes dela. E nos escolheu. Obrigada, Juma! Por ser tão especial e mágica! E nos ensinar tanto… Não é, Alanis?", finalizou Cristiana. A atriz gravou uma participação especial no último capítulo de "Pantanal", junto Giovanna Gold, Ingra Liberato e o cantor Sérgio Reis, que também estiveram na versão original da novela.

