Publicado 06/10/2022 15:30 | Atualizado 06/10/2022 15:33

Rio - A "Justice Tour" está oficialmente adiada. Justin Bieber suspendeu os shows que ainda estavam confirmados ems ua turnê, em 2022 e 2023, segundo o TMZ. Com apresentações marcadas até o dia 25 de março do ano que vem, o cantor passaria por países como Reino Unido, Itália, Alemanha, Portugal, Austrália, Japão, entre outros.

Logo após sua apresentação no Rock in Rio 2022, Justin decidiu adiar os shows que faria no Brasil em meado de setembro. O cantor canadense está priorizando a sua saúde após ter recebido o diagnóstico da síndrome de Ramsay Hunt, quando perdeu os movimentos de um dos lados do rosto.

"Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa num esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar", escreveu ele na ocasião.