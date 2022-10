Britney Spears aparece completamente nua e divide opiniões na web - Reprodução / Instagram

Britney Spears aparece completamente nua e divide opiniões na webReprodução / Instagram

Publicado 06/10/2022 09:49 | Atualizado 06/10/2022 11:25

Rio - Britney Spears usou o Instagram, na última quarta-feira, para publicar alguns registros em que aparece em uma praia, totalmente nua. O post gerou debates entre os fãs, que opinaram sobre a cantora ser ou não uma pessoa livre após os 13 anos de abusos sofridos na tutela de seu pai, Jamie Spears.

fotogaleria

"Não sei vocês, mas eu não acho que ela seja livre. Quem está tirando essas fotos? Com essas pessoas no fundo, alguém poderia tirar fotos de Britney Spears nua na praia? Sabe, isso me parece estranho", pontuou um internauta nos comentários da publicação da cantora.

"Praia de nudismo existe, para quem está tão preocupado com as pessoas no fundo! Na Alemanha, a nudez é super normalizada, assim como em muitos outros países da Europa, os corpos são naturais! O problema são as pessoas que veem qualquer coisa que é natural como um problema", rebateu outra admiradora.

"Somente eu olho nos olhos dela nesses posts e vejo que não tem ninguém em 'casa'? Quem está no 'volante' aqui? Porque certamente não é a Britney... Eu odeio ver pessoas questionando se terminar com a tutela foi a melhor decisão, pois você não merecia isso", apontou uma fã.

A cantora utilizou seu perfil, nesta quinta-feira, para responder ao pedido de desculpas feito por sua mãe, Lynne Spears, a respeito dos anos em que a artista passou tutelada. "Por 13 anos tive que encontrar médicos semanalmente para trazer ao meu passado, o que piorou tudo! Durante esse tempo, toda a minha família, incluindo meu irmão, irmã, primos, tias, tios e, caramba, toda a 'plateia'… Estavam chapados ou bêbados! Eu tinha até medo de me mover. Sabia que meu pai me colocaria em algum lugar se eu não cooperasse... Mesmo na América, um país livre!", iniciou.

"Os anos se passaram e ele ainda me colocou em uma ala psiquiátrica! Nem uma po*** de uma pessoa me defendeu", desabafou Britney, que logo depois, xingou a mãe. "Pegue as suas desculpas e vá se fod***! E também todos os médicos por fod*rem a minha mente! Rezo para que todos queimem no inferno", concluiu a cantora.