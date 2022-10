Lynne Spears pede desculpas à filha, Britney Spears - Backgrid

Lynne Spears pede desculpas à filha, Britney Spears Backgrid

Publicado 04/10/2022 14:03

Rio - A mãe de Britney Spears se manifestou publicamente e pediu desculpas à cantora por todo mal que ela possa ter sofrido durante seus 13 anos de tutela. Lynne Spears implorou pelo perdão da filha em um comentário, após a princesa do pop publicar um longo texto que dizia que "um pedido de desculpas genuíno ajudaria a encerrar" os problemas familiares.

fotogaleria

“Sinto muito pela sua dor! Estou arrependida há anos! Eu te amo muito e sinto sua falta! Britney, no fundo você sabe o quanto eu amo e sinto sua falta! Peço desculpas por tudo e qualquer coisa que te machucou", escreveu Lynne. Ela ainda implorou à Britney que a desbloqueie para que as duas possam "se falar pessoalmente".

A publicação da cantora que instigou o remorso em sua mãe dizia que os membros de sua família "não têm consciência alguma e realmente acreditam em suas mentes que não fizeram nada de errado", se referindo à tutela que deu a seu pai, Jamie Spears, o controle de suas decisões pessoais, médicas e financeiras de fevereiro de 2008 até sua suspensão em setembro de 2021.



“Não tenho uma família que me valorize ou me respeite…. DE FORMA ALGUMA !!! Essa é a parte difícil para mim e, por mais que eu os amasse, é algo que provavelmente nunca conseguirei superar", completou ela.



Após o comentário da mãe em sua publicação, Britney Spears desativou sua conta no Instagram.