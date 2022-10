Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, responde críticas sobre cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2022 12:45

Rio - A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para rebater críticas sobre seu antes e depois das proteses de silicone, colocadas em agosto deste ano. No Instagram, a jovem de 28 anos foi acusada de estar omitindo uma lipoaspiração, já que nas imagens, aparenta ter perdido peso.

"Entendo que tem pessoas que não me acompanham há muito tempo, mas quem me acompanha sabe que eu perdi mais de 30 kg no ano passado. Tenho antes e depois no meu feed. Foi sem lipo, bariátrica e sem nada de cirurgia", iniciou a influenciadora via stories. "Eu não acho ruim quando as pessoas falam: 'Você fez lipo?' ou 'Você fez bariátrica'?. Não acho ruim! O que eu acho ruim é a entonação das pessoas que dizem: 'Sem lipo é impossível'. Não é impossível. Fiz só o peito. Vocês não têm noção do quanto esses comentários desincentivam as pessoas. São pessoas que não têm noção do que eu passei para emagrecer", desabafou.