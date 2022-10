Juliette é vítima de ataques xenofóbicos - Reprodução do Instagram

Publicado 04/10/2022 08:30

Rio - Juliette, de 32 anos, revelou que tem sido vítima de ataques xenofóbicos nas redes sociais. A cantora desabafou sobre a situação através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, e orientou seus seguidores a denunciarem este tipo de crime.

"Hoje foi o dia inteiro de comentários xenofóbicos, preconceituosos. É simples a denúncia, você tira print, vai ao site da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, preenche o formulário e faz a sua notícia crime", explicou a campeã do "Big Brother Brasil 21", que também é advogada. "Já que não há respeito, resta pelo menos justiça. É isso, no mais, é lamentável", desabafou.