L7nnon lança música nova - Divulgação

L7nnon lança música novaDivulgação

Publicado 04/10/2022 19:23 | Atualizado 04/10/2022 20:29

Rio - L7nnon lançou, nesta terça-feira (4), a música "Vim de lá". Logo após se consagrar como o artista mais ouvido no Spotify Brasil, o rapper fez o lançamento da sua nova aposta com direito a clipe recheado de cenas exclusivas do backstage e da sua apresentação no Rock In Rio.

fotogaleria

L7 divulgou entre seus fãs e seguidores o momento em que a música foi ao ar, com um pequeno vídeo em seu Instagram. O cantor já tinha soltado spoilers para os internautas há alguns dias, e todos estavam ansiosos para a chegada da música. Sempre pensando no caminho que percorreu, o rapper conta a sua história e como alcançou o sucesso que tem hoje.