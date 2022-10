Entregador recebe pix de Casimiro e viraliza nas redes sociais - Reprodução Internet

Entregador recebe pix de Casimiro e viraliza nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 04/10/2022 20:08 | Atualizado 04/10/2022 20:32

Rio - O streamer Casimiro virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (4). O jornalista fez um pedido em um aplicativo de entrega de restaurantes, e se deparou com um entregador que era seu fã. O rapaz trocou mensagens com o ídolo, que o recebeu de sorriso no rosto e fez uma doação surpresa por pix para o seguidor. Thiago, o entregador, compartilhou o caso no Twitter e viralizou rapidamente, chegando aos trending topics da rede social.

fotogaleria

Nos tweets, Thiago Koller não conseguiu conter a emoção e escreveu: "Hoje eu achei que seria mais um dia normal de luta e batalha... Preocupado com as contas falando com Deus antes de sair de casa e simplesmente na primeira entrega do dia , eu li simplesmente Casimiro Miguel, falei calma aí... não é possível que seja ele... Deve ser meme!", e continuou: "Já fui logo chamar no chat, se for realmente o meu gordola é maluquice. E ele no jeito Casimiro de ser já respondeu, cheguei na portaria falei o número, todo bobo alegre, parecia que estava indo ver meu dentista não escondia o sorriso no rosto ..."

O rapaz seguiu contando o que aconteceu no fio de tweets: "Já tava feliz, meu dia e minha semana já tinham começado perfeitos! O fato de ver esse cara que é incrível e completamente humilde já tinha valido pra c*ralho ... E ele falando do tal do pix kk eu só queria conversar falar do Vasco, contar da promessa que fiz pro Vasco subir", e emendou: "Mas tambem tinha que trabalhar. Foram poucos minutos mas que vão ser inesquecíveis pra mim... E pra finalizar, as 17hrs da tarde abro o banco e dou de cara com essa surpresa, simplesmente ele mudou o rumo da minha semana, e cara, eu ainda não tô acreditando que isso rolou comigo". Thiago então finalizou: "Deus é maravilhoso o tempo todo, essa é minha forma de tentar te agradecer por tanto paizão... Cazé, tu é o gordola mais amado do Brasil e meu ídolo... Um dia eu quero poder proporcionar aos outros o que tu me proporcionou hoje! Te amo @Casimiro".



O jovem alcançou o 7º lugar de tópicos mais falados no Twitter no Brasil deste dia, e Casimiro respondeu seu tweet. O streamer escreveu: "Você merece paizão obrigado pela mensagem de coração você é p*ca!!!! E vamos subir se Deus quiser!!!"