Karoline LimaReprodução/Instagram

Publicado 04/10/2022 20:25

Rio - Karoline Lima conversou com os seguidores, nesta terça-feira, e fez uma revelação sobre sua vida amorosa. Em interação pelos Stories do Instagram, um internauta perguntou se a ex-mulher do jogador Éder Militão "joga para os dois lados", questionando a influenciadora sobre uma possível bissexualidade.

fotogaleria

"O tanto de pergunta dessa que tem aqui desde que eu botei a caixinha, vocês não têm ideia", comentou a loira antes de abriu o jogo: "Eu já beijei, já fiquei com meninas, mas nunca me relacionei mais sério nem nada do tipo. E foi bem legal, e eu gostei", afirmou a mãe da pequena Cecília, fruto do antigo relacionamento com o zagueiro do Real Madrid.

Recentemente, Karoline Lima foi surpreendida com a notícia de que o ex-namorado Éder Militão acionou-a na Justiça. O jogador pediu indenização de R$ 45 mil por danos morais causados pela modelo ao atleta. Militão alegou que Karoline incita seguidores a persegui-lo após o término da relação, que aconteceu em julho, e entrou com pedido para que a influenciadora não o mencione nas redes sociais.