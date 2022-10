Alanis Guillen faz compras em shopping do Rio

Rio - Alanis Guillen tem aproveitado um merecido descanso após o término das gravações de "Pantanal" e foi vista passeando com uma amiga por um shopping da Zona Sul do Rio, nesta terça-feira. A atriz de 24 anos fez algumas compras no local e ainda posou para fotos com fãs.

O remake do folhetim de sucesso da Manchete chega ao fim na próxima sexta-feira e alavancou a carreira recente de Alanis Guillen. A atriz interpretou a protagonista Juma Marruá e teve como par romântico Jesuíta Barbosa.

