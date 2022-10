Marina Ruy Barbosa se manifesta sobre se afastar das redes sociais - Reprodução Internet

Marina Ruy Barbosa se manifesta sobre se afastar das redes sociais

Publicado 04/10/2022 17:57 | Atualizado 04/10/2022 19:29

Rio - Marina Ruy Barbosa andou sumida das redes sociais. A atriz de 27 anos está há uma semana com pouca movimentação em seu Instagram, o que preocupou seus fãs. Nesta terça-feira (4), a ruiva publicou uma sequência de fotos viajando em paisagens naturais, acompanhada de um textão explicando que tirou um tempo para se reconectar a si mesma.

Na legenda, Marina contou que preferiu se afastar por um tempo das redes sociais e do "mito da perfeição digital": "breathe and don't freak out (respire e não enlouqueça, em português). Se me perguntarem… Onde e como você é mais feliz? Tenho certeza que a resposta é sobre isso: As vezes a gente precisa se desconectar e simplesmente respirar. Olhar o brilho do sol, o vento que toca nas plantas, dar um mergulho, ouvir as gotas da chuva, comer tudo que a gente gosta, dormir até a hora que a gente quer e tudo bem. Viver o hoje! Agradecer por ter saúde e conseguir realizar e viver tantas coisas… agradecer! Me conectar com o mundo real para conseguir dar conta de “tudo” mais uma semana… A vida aqui no Instagram é só um recorte, mas todos nós somos muito mais profundos e complexos do que ela. E no fundo, todos nós também precisamos lembrar: ninguém tem a vida tão bonita e colorida." disse.

A triz seguiu explicando sua decisão e incentivou o bem-estar dos seus seguidores: "Escolhi cuidar de mim e me privar do mito da perfeição digital, onde principalmente nós mulheres, estamos impostas num ciclo sem fim de ódio a si mesma para saciar a crítica do outro. Viva e cuide do seu corpo e da sua mente! Todos nós passamos pelos nossos próprios desafios e precisamos sempre estar atentos a nossa saúde mental. Como vocês cuidam da cabecinha de vocês? Onde é o seu lugar onde você se sente 100% você? Onde você se sente seguro pra ser e não simplesmente parecer algo?"

Nos comentários, fãs, amigos e seguidores parabenizaram e elogiaram a atriz pela atitude e por inspirá-los a respirar fora das redes sociais. Mensagens como: "Texto maravilhoso gosto/admiro ainda mais você agora!", "Gratidão pelo texto marina, boas energias mana" e "Coisa linda de se ver, a Marina e a natureza" foram alguns exemplos mais vistos.