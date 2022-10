Chay Suede grava cenas de 'Travessia' na Praia do Leme

Rio - Chay Suede segue focado nas gravações de "Travessia". Depois de ser fotografado enquanto gravava algumas cenas com Jade Picon , o ator de 30 anos foi clicado durante filmagens na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira.

A trama escrita por Gloria Perez estreia na próxima segunda-feira (10) e traz Chay Suede, Lucy Alves e Rômulo Estrela como protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.





