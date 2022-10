Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

Lívia Andrade Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2022 15:38

Rio - Após desmentir os rumores de que estaria fora da TV Globo em 2023 , Lívia Andrade mandou uma indireta para os haters. A apresentadora foi contratada pela emissora e integra a bancada de jurados do quadro "Acredite em Quem Quiser" ao lado de Déa Lúcia e Padre Fábio de Melo dentro do "Caldeirão do Huck".

fotogaleria "Quem semeia ventos colhe tempestades. O plantador de discórdia não pode, aguardar uma safra de tranquilidade. Quem comete maldade e injustiça receberá em algum momento o que fez por merecer. Do mesmo modo, a paz, a compreensão e a misericórdia darão, àquele que as cultivou, o retorno merecido", disparou.

Lívia Andrade negou os boatos após especulações sobre sua ausência no programa do último domingo. "Oi, gente! Acabei de chegar [de viagem], por isso não estou no 'Domingão', não consegui voltar a tempo", contou Lívia, que estava na França. "Mas logo mais a gente vai se ver para a tristeza de muitas jornalistas maldosas. Sua bola de cristal está com defeito, amor, manda arrumar. Para sua tristeza, 2023 na Globo", disse.